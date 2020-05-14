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بورصات الخليج تتراجع بضغط من التقرير الشهري لـ "أوبك"

الخميس 14/مايو/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
 أغلقت أغلب بورصات الخليج الرئيسية على تراجع يوم الخميس بعد أن خفضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب على النفط في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت أوبك في تقرير شهري يوم الأربعاء إنها تتوقع انكماش الطلب العالمي 9.07 مليون برميل يوميا في 2020 بينما توقعت وكالة الطاقة أن يبلغ التراجع 8.6 مليون برميل يوميا.

وفي دبي، هبط مؤشر البورصة 1.4 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.4 بالمئة وانخفاض سهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة.

وقال نائب رئيس الإمارات إن الدولة ستراجع هيكل وحجم حكومتها في إطار استراتيجية للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 بالمئة إذ هبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.2 بالمئة وسهم البنك السعودي الفرنسي 3.3 بالمئة.

وأعلن البنك بعد انتهاء جلسة التداول تراجعا نسبته 25.6 بالمئة في الأرباح الصافية عن الربع الأول من العام لتسجل 682 مليون ريال (181.58 مليون دولار).

لكن حد من هبوط المؤشر ارتفاع سهم البنك الأهلي التجاري واحدا بالمئة وسهم البنك السعودي البريطاني 2.5 بالمئة. وزاد سهم عملاق النفط أرامكو 0.2 بالمئة مدفوعا بتراجع في مخزون النفط الأمريكي وتوقعات وكالة الطاقة بأن تتراجع المخزونات العالمية من الخام في النصف الثاني من العام.

وتراجع مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.8 بالمئة، إذ نزل سهم صناعات قطر 2.9 بالمئة وقطر للتأمين 4.8 بالمئة.

في المقابل، أغلق مؤشر بورصة أبوظبي على ارتفاع 0.2 بالمئة مدفوعا بصعود 2.8 بالمئة في سهم اتصالات لكن تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.9 بالمئة حد من المكاسب.

وقال أكبر بنوك الإمارات يوم الثلاثاء إنه منكشف بواقع 73.2 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز لتجارة السلع الزراعية وكيانات مرتبطة بها، والتي دخلت مرحلة التصفية بعد خسائر تداول محتملة بأكثر من 400 مليون دولار.

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