Advertisements

بدون كمامة.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا رويس (صور)

الخميس 14/مايو/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل صلوات الجنازة على جثمان الأنبا رويس، الأسقف العام من الكنيسة البطرسية في العباسية.

ونظرًا لظروف قداسته إلى إنه منوط به من كثرة ترؤسة للصلوات فلن يتمكن من ارتداء الكمامة خلال ترؤسة صلوات جنازة الأسقف الراحل، في حين قام الآباء المطارنة والأساقفة بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بإرتداءهم الكمامات واستخدام المطهرات داخل الكنيسة البطرسية التي إلتزمت بذلك، حيث ارتدي جميع الحاضرين لجنازة الأنبا رويس وهم عدد قليل أقتصر على حضور اسرة الراحل وعدد قليل جدًا من الكهنة والشمامسة.

وحضر صلاة الجنازة كل من: الأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا دانيال، أسقف كنائس المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، والأنبا يؤانس، أسقف إيبارشية أسيوط، والأنبا كيرلس، أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بكنج مريوط، والأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وعدد قليل من الأساقفة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد نعت رحيل الأنبا رويس الاسقف العام، فجر اليوم الخميس، عن عمر يناهز 79 بعد صراع مع مرض الزهايمر بعد أن قضى في حياة الرهبنة ما يقرب من 57 سنة منها 43 سنة أسقفًا. 

وحرصت القنوات الفضائية المسيحية على نقل صلاة الجنازة بالبث المباشر، في حضور بعض الآباء المطارنة والاساقفة اعضاء المجمع المقدس.

وكان الأسقف المتينح وافته المنية فجر اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 79 عامًا.

وُلِدَ "رويس" في ميت غمر في محافظة الدقهلية سنة 1939م، بميلاد مختار فهمي المنياوي وحصل على بكالوريوس تجارة عام 1962.

وترهبن في دير السريان بوادي النطرون في 30 أكتوبر 1963 م، بأسم الراهب القمص متياس السرياني، ثم رُسِمَ قسًا (تاريخ الكهنوت) يوم الأحد الموافق 2 يناير 1966 مع القس أنطونيوس السرياني والقس أوغريس السرياني، ثم قمصًا يوم الأحد 25 يونيو 1967م. مع القمص صرابامون السريانيلا.

وفي أكتوبر 1966 انتدبه قداسة البابا الراحل كيرلس السادس سكرتيرًا له، ثم مُشْرِفًا للإكليريكية، وقد هرب من رسامته أسقفًا لدمياط في عام 1969؛ حيث اعتذر عن الرسامة واعتزل بالدير، ثم عاد مشرفا للإكليريكية في عام 1970م.

وأرسله نيافة الأنبا أنطونيوس القائمقام البطريركي إلى إنجلترا عام 1971 ليرعى الأقباط في لندن، ثم عُيِّنَ سكرتيرًا لقداسة البابا الراحل شنودة الثالث في نوفمبر 1971م، ثم هرب مرة أخرى من الأسقفية مرارًا.

وأخيرًا سيمَ أسقفًا عامًا في عيد العنصرة سنة 1977 م. مع 4 أساقفة آخرين و2 خورى ابيسكوبوس، أيضا له عمله الرعوي خاصة بكندا وأمريكا؛ حيث كان ينتدبه قداسة البابا شنوده الثالث للإشراف على كنائس المهجر.
بدون كمامة.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا رويس (صور)
بدون كمامة.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا رويس (صور)
بدون كمامة.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا رويس (صور)
بدون كمامة.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا رويس (صور)
بدون كمامة.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا رويس (صور)
بدون كمامة.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا رويس (صور)
بدون كمامة.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا رويس (صور)
بدون كمامة.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا رويس (صور)
بدون كمامة.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا رويس (صور)
بدون كمامة.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا رويس (صور)
بدون كمامة.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا رويس (صور)
بدون كمامة.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا رويس (صور)
بدون كمامة.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا رويس (صور)
بدون كمامة.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا رويس (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا صلاة الجنازة بوابة الفجر اللعن الفجر البابا تواضروس

أخبار تهمك

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 10 ساعة

الأنبا رويس.. أول أسقف يتوفى في زمن كورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - الأهلي يكشف حقيقة توقيع عقوبة على صالح جمعة

منذ ساعة

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ نصف ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. أول تعليق من رمضان عبدالمعز بعد ظهوره في مسلسل "الاختيار"

منذ ساعة و 19 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة و 26 دقيقة

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

القصة الكاملة لـ"أبطال الدعم" الذين أفشلوا مخطط إعلان ولاية سيناء

منذ ساعتين و 29 دقيقة

فايلر يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ نصف ساعة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ يومين

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ يوم

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يترأس أولى قداسات كنيسة "الوجوه" بعد تدشينها (صور)

بالأسماء .. 14 عضوا من المجمع المقدس في صلوات تجنيز جثمان تاسوني أنجيل (صور)

بجوار البابا شنودة.. "الأنبا بيشوي" ينهي تجهيزات مزار "صرابامون" أبو الأساقفة (صور)

بجوار البابا شنودة.. الانتهاء من تجهيزات مدفن الأنبا صرابامون (صور)

البابا تواضروس يترأس صلاة الجنازة على جثمان الأنبا صرابامون

إقامة عزاء للأنبا صرابامون بمسقط رأسه بأرمنت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:00 م

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

02:20 م

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

07:09 ص

فايلر يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز

05:01 م

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

04:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟