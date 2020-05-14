فايلر يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز

رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلي، التعاقد مع إسلام عيسى لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ودخل اللاعب، مؤخرًا اهتمامات الفريق الأحمر، بعد عرضه من أحد وكلاء اللاعببن، إلا أن السويسري فايلر، رفض أمر التعاقد مع اللاعب.





وتحفظ فايلر على فكرة التعاقد مع جناح من الدورى المصرى، خلال الفترة المقبلة، ويرى أن أغلبية العناصر فى هذا المركز غير مقنعة.





وطلب المدير الفنى السويسرى من جهاز الكرة بالأهلى البحث عن التعاقد مع جناح أجنبى، فى حالة عدم استمرار رمضان صبحى مع القلعة الحمراء.



