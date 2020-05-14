اعتماد الـ5 تبديلات في الدوري الألماني

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إنها سمحت للأندية بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بدلاً من الثلاثة المعتادة حتى نهاية الموسم الجاري.





وأجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذا التغيير في اللوائح الشهر الحالي، لكنه ترك لكل بطولة محلية حرية تنفيذ هذا الإجراء.





وسيكون الدوري الألماني أول بطولة كبرى تستخدم هذا التعديل.





وأكدت الرابطة أيضاً أنه سيكون هناك هبوط في أول درجتين للدوري بشرط اكتمال الموسم الذي سيمتد إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران إذا لزم الأمر.



