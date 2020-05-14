أستاذ فقة مقارن: من يهاجم "ابن تيمية" جاهل (فيديو)

أشاد الشيخ رمضان عبد الرازق، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بمشاركة الشيخ رمضان عبد المعز، في مسلسل "الاختيار" ودفاعه عن الإمام "ابن تيمية"، معقبًا لـ "عبد المعز"،: "فخور بعلمك وبنصرك لابن تيمية".





وأوضح "عبد الرازق"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن ابن تيمية ظلم كثيرًا بسبب كلام كتبه عن التتار في زمن مختلف، والاستطراد والعلم يحتاج لمنهجية لقراءة كتابات "ابن تيمية"، مشددًا على أن من يهاجم "ابن تيمية" جاهل.





وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك بيوت قائمة ومستمر بسبب فتاوى "ابن تيمية".





وفي إطار أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "الاختيار" ظهر الشيخ "رمضان عبد المعز" يشرح للجنود عن الكفر وحكم تكفير الناس.





سأل أحمد المنسي عن التكفيريين الذين يكفرون ضباط الجيش وينظرون إليهم نظرة المعتدين فأراد المنسي أن يشرح الشيخ للجنود كلمة الكفر.





وقال الشيخ: إن حكم تكفير شخص يتوافر له شرطان، الشرط الأول القول الذي قاله أو الفعل الذي فعله، وضرب مثلا إذا أخذ أحد كتاب القرآن الكريم وقام بتقطيعه، إنه فعلا فعل الكفر ولكن ماذا كان يقصد وما الذي يسكن قلبه لا يعلمه إلا الله، إذا لا يجب إلقاء الحكم عليه بالكفر.





وتابع الشيخ باستشهاد من سورة "الكافرون" إذا كان بالفعل الشخص كافر، فإن الله عز وجل أمرنا في تلك الصورة أن لكم دينكم ولي دين.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصري، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجى.



