من القمامة إلي الزعامة.. أوس اوس يشارك جمهوره مشهد من"2 X الصندوق"

نشر الفنان اوس أوس، مقطع فيديو بينه وبين بيومي فؤاد، وحمدي المرغني، في مشهد من مشاهد مسلسل "اتنين في الصندرق"، وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلق "اوس أوس"، علي الفيديو قائلاً : "ابن الوز عوام من القمامة إلي الزعامة، زيكا، شوقة، كازبلانكا، اتنين في الصندوق، يومياً الساعه 10.30 مساءً والإعاده 2.30 ظهراً بتوقيت القاهره علي قناه mbc مصر".يذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق"، يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.ويعرض مسلسل "اتنين في الصندوق"، حصريا على قناة "ام بي سي مصر"، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.