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تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده ويكشف علاقته بياسمين الخطيب

الخميس 14/مايو/2020 - 05:06 م
تامر أمين
تامر أمين
تصدر الإعلامي تامر أمين "ترند" محرك البحث جوجل اليوم الخميس الموافق الـ14 مكن مايو الجاري، عقب ظهوره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامجها شيخ الحارة.

تامر أمين ضيف الدغيدي

وحل تامر أمين ضيفًا عبى برنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، لتفاجؤه مقدمة البرنامج إيناس الدغيدي بمواقف محرجة تعرض لها الإعلامي خلال سهراته وخروجاته.

تامر أمين والراقصات

وقال تامر أمين، إنه لا يوجد راقصة محترمة ومن وجهة نظره لا يحق قول ذلك، وقال للدغيدي عندما ذكرت له اسم الراقصة فيفي عبده، ماذا صنعت لمصر وهي لم تقدم شيئًا وعندما قالت له الرقص الشعبي جزء من تراثنا رد أمين متهكمًا: "الرقص الشعبي جزء من طراشنا".

تامر أمين يدعي المشيخة

واتهم شيخ الحارة تامر أمين بأن مدعي المشيخة ذاكرا الموقف الذي تعرض له في أحد السهررات وتستطرد الدغيدي كلامها قائلة: بتدعي المشيخة وكل زملائك  وفيفي عبده وصافينار قالوا ذلك ليرد عليها: "شرف لي إن دول يقولو اعليا كدة.

تامر أمين وياسمين الخطيب

وكشف تامر أمين عن سبب اصطحابه لياسمين الخطيب دوما في البرامج وعلاقته بها، حيث قال: "قابلتها من 5 سنين فى حفلة عامة ولم أكن اعرفها وتعرفت عليها وأخبرتني أنها تعمل فنانة تشكيلية.. عجبني شكلها وطريقة تفكيرها فضمتها معايا في فقرة أدم وحواء والفقرة نجحت".

سبب عمل ياسمين الخطيب مع تامر أمين

وأوضح تامر أمين أن ياسمين الخطيب كانت بدون عمل حينها فقررت إضافة فقرة عندما كنت أقدم برنامج "الآخر" وظهرت معي مرة كل أسبوع.


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تامر أمين وياسمين الخطيب تامر أمين الدغيدي الإعلامي تامر أمين

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