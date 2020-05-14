Advertisements

الزمالك يحسم مستقبل عبد الله جمعة

الخميس 14/مايو/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ في الساعات القليلة الماضية بشأن مستقبل عبد الله جمعة الظهير الأيمن للفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

وشهدت الفترة الماضية تقدم العديد من الأندية بعروض للتعاقد مع عبد الله جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن أكد نادي الزمالك أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل عبد الله جمعة عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

كما أكد مسئولو القلعة البيضاء أن النادي في حاجة لخدمات عبد الله جمعة في الموسم القادم وهناك اتجاه لتجديد عقده لفترة طويلة مع الفريق.

أخبار تهمك

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة و نصف

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ يومين

الأنبا رويس.. أول أسقف يتوفى في زمن كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ 36 دقيقة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يومين

شاهد.. أول تعليق من رمضان عبدالمعز بعد ظهوره في مسلسل "الاختيار"

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ يوم

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ يوم

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يوم

خاص - الأهلي يكشف حقيقة توقيع عقوبة على صالح جمعة

منذ ساعة

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ 35 دقيقة

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:00 م

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

02:20 م

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

07:09 ص

فايلر يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز

05:01 م

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

04:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟