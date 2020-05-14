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رغم كورونا استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.6٪

الخميس 14/مايو/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
استمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاستقرار عند 5.6 ٪خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص، كما حدت الزيادة في مساهمة الاستهلاك من أثر التباطؤ في مساهمة الاستثمار. وفى ذات الوقت، أظهرت المؤشرات الأولية تحسن عام فى النشاط الاقتصادىفي المتوسط خلال شهري ينايروفبراير 2020، قبل أن تعكس تباطؤ خلال شهرىمارسوأبريل 2020. وعلى الرغم من ذلك، فان تنوع مصادر النمو في النشاط الاقتصادي سيساهم في الحد مناثر الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات.

وعالميا، انخفض النشاط الاقتصادى ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذى بدوره أثر على افاق نمو النشاط الاقتصادىالعالمى. وقد انعكس ذلك فى انخفاض اسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الانتاج من قبل المنتجين الرئيسيين.

وفي ظل الظروف الاستثنائية، ولمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات بشكل استباقي متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساسفي اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020.

 وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

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