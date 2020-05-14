"انتحر أم قُتل".. تعرف على حل لغز موت كريم قاسم في لما كنا صغيرين





سيناريوهين مختلفين لمقتل كريم قاسم في "لما كنا صغيرين" سيناريوهين مختلفين لمقتل كريم قاسم في "لما كنا صغيرين", اليوم الأربعاء 13 مايو 2020 11:55 مساءً.





انقسم جمهور السوشال ميديا بعد الحلقة العشرين من مسلسل "لمّا كنا صغيرين"، بين انتحار وجريمة قتل.





صرّح النجم كريم قاسم حول مشهد موته قائلا: "يعتبر هذا المشهد هو الماستر سين للشخصية، خاصةً أنها كانت غير متوقعة تمامًا، لن نكتشف هل هي جريمة انتحار أم قتل إلا في الحلقات الأخيرة من المسلسل"، وتابع "الممتع في هذا الحدث، أنه سيتحول إلى لغز جديد يواجه دنيا وياسين، ومع كشفه تنكشف قضية مقتل نهى".





بالنسبة لمقتل "وائل" في المسلسل فهناك سيناريوهين مختلفين لهذه الجريمة:









السيناريو الأول





"انتظار الموت أصعب كتير من الموت"، رسالة أرسلها وائل (كريم قاسم) إلى صديقته دنيا (ريهام حجاج) وهي جالسة مع ياسين (خالد النبوي)، بعدمّا بلّغ عن شحنة بضاعة سليم (محمود حميدة) ظنًا أنه يتاجر في المخدرات، ليظل وائل من بعدها متيقن تمامًا من أن سليم لن يترك له فعلته وسوف يقتله، ليرسل رسالته الأخيرة إلى دنيا، وينتحر.









السيناريو الثاني





بعد أن أدرك سليم من أن وائل هو الذي سرق رقم هاتف صافي، لتتبعه الشرطة ويتم القبض عليها، قرر أن يتخلص منه بقتله، ويجعلها تبدو وكأنها جريمة انتحار، خاصةً أن وائل كان خائفًا بشدة من ردة فعل سليم، وكان علي يقين تام من أنه سيقتله، فهل نفذ سليم ما توقعه وائل، وقرر التخلص منه لإضعاف جبهة دنيا وياسين.

‎‎

ويعرض مسلسل لما كنّا صغيرين على قناة dmc الساعة 9:30 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساءً.





ويقوم كريم قاسم بشخصية وائل وهو أحد الأصدقاء الخمسة الذين تربطهم صداقة قوية منذ أيام الجامعة، ويعتبر وائل هو رابط الوصل بين الأربعة أصدقاء وكاتم الأسرار، كما يمتاز أيضًا بخفة الظل. وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حيث يتعرض هؤلاء الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.





مسلسل لما كنا صغيرين إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.