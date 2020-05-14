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الإمارات تعلن بدء الفحص المجاني لكورونا الأسبوع المقبل

الخميس 14/مايو/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، عن أنها ستبدأ الفحص المجاني لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بداية من الأسبوع المقبل.

وأعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الإمارات إلى 6523 حالة، بعد تسجيل 511 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت الشامسي: أن توسيع نطاق الفحوصات مستمر؛ حيث بلغ إجمالي عدد الفحوصات التي أجراها القطاع الصحي حتى اليوم 1,560,923 فحصا على مستوى الدولة، موضحة أنه مع إجراء 34,869 فحصا جديدا تم الكشف عن 725 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة 20,386 حالة.

وقالت إن عدد الفحوصات على مستوى الإمارات حتى اليوم بلغ أكثر من 1.5 مليون فحص، وبمقارنة بسيطة فإن نسبة الحالات المسجلة إلى إجمالي الفحوصات حتى اليوم يقدر ب 1.3%، مؤكدة على أن هذه النسبة وحجم الفحوصات تؤكد كفاءة وقوة النظام الصحي في الإمارات "وتبرز بنفس الوقت حجم وجهود العاملين في خط دفاعنا الأول، من أطباء وممرضين وكوادر إدارية ومتطوعين، ممن يعملون على مدار الساعة لضمان استمرارية هذه الفحوصات والتي تسهم بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس واحتوائه".

كما تم خلال الإحاطة الإعلان عن 3 حالات وفاة من جنسيات مختلفة، ليصل عدد الوفيات المسجلـة في الإمارات 206 حالات.

وذكرت أنه وبتوجيهات من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيتم ابتداء من الاسبوع المقبل بدء الفحص المجاني لكافة المواطنين في دولة الإمارات في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أن التوجيهات جاءت من الشيخ محمد بن زايد لتخصيص الفحص المجاني على مستوى الإمارات لعدد من فئات المجتمع تشمل عمالة الخدمة المساعدة في منازل المواطنين مثل السائقين المربيات وغيرهم من فئة العمالة المساعدة، كما تشمل الفئات أصحاب الهمم والمرأة الحامل من المقيمين وممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً إضافة إلى كل من لديه الأعراض المصاحبة للفيروس والمخالطين.

وأفادت بأن الجهات الصحية المختصة ستقوم بتحديد آليات الفحص وأماكنه للأفراد والفئات المستهدفة والإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية، وناشدت كافة أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية لإنجاح برنامج الفحص.

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