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الإعلامية حليمة بولند: اشتقت كثيرًا لمصر واستفدت من فترات الحجر بالمنزل

الخميس 14/مايو/2020 - 05:20 م
الإعلامية حليمة بولند
الإعلامية حليمة بولند
أحمد رمضان متولي

قالت الإعلامية حليمه بولند، إنها اشتاقت لزيارة مصر والتحرك والخروج مع أصدقاءها، حيث حرمت من تلك الأجواء في ظل ظروف الحجر المنزلي الذي يعيشه العالم كله بسبب فيروس كورونا.

 

وقالت بولند في تصريح خاص اليوم الخميس أتابع الدراما والبرامج المصرية بانتظام وهناك أكثر من عمل لفت انتباهي وأحرص على مشاهدتهم يوميا مثل مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا ومسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز وغيرها من المسلسلات الخليجية التي شهدت تطوراً كبيراً في رمضان هذا العام.

 

يذكر أن حليمه بولند تقدم برنامج "مع حليمه كل يوم سبت من هنا الكويت" والذي يذاع على قناة سكوب وتقدم من خلاله عدد من الموضوعات المختلفة مثل الحديث عن ظروف الكورونا الحالية وكيف على الجميع أن يتعايش معها كذلك تقدم موضوعات عن الموضة من ملابس وإكسسوارات ونظارات وخلافه بالإضافة لحديثها أسبوعيا عن عدد من العادات الموروثة التي يرتبط بها شهر رمضان الكريم في أذهان أهل الكويت والمنطقة العربية جميعاً.

 

وعلى الرغم من الأوضاع الحالية فأن حليمه بولند ترى أن هناك جوانب أخرى من الأزمة وأنها شخصياً استفادت كثيراً من فترة الحجر المنزلي، وقالت بولند استغليت تلك الفترة في تعلم الطهي فمرحلة ما قبل كورونا كنت لا أعرف كيف أسوي البيض مثلا لكن الآن تعلمت تجهيز العديد من الأكلات وهو شئ إيجابي من استغلال فترة الحظر تلك الفائدة الأهم من وجهة نظر حليمه بولند من ظروف الحجر تقربها أكثر إلى الله والتفكير في نعمه علينا والمحافظة على تأدية الصلوات بانتظام.

 

وكانت بولند قد أثارت الجدل منذ يومين من خلال برنامجها "هنا الكويت" المذاع على فضائية الكويت أعلنت المذيعة الكويتية حليمة عن اعتمادها على طريقة مختلفة هذا العام للاحتفال بيوم القرقيعان، وهو الاحتفال بصيام نصف رمضان والذي يمثل مناسبة واحتفال سنوي بالكويت، الامر الذي شكل صدمة لعدد كبير من متابعيها.

 

ونشرت المذيعة المثيرة للجدل مقاطع فيديو على سناب شات استعرضت فيها كمية كبيرة من ليرات الذهب، التي قررت ان تقدمها للبدو المقيمين في الكويت.

 

وقالت: "هذه السنة قرقيعاني ما حيكون لاهلي واصدقائي كالعادة بل سيكون للأسر المتعففة من إخواننا البدون، سأحتلهم مؤونة غذائية وبداخلها ليرة ذهب توصلهم ان شاء الله وتكون يا رب فرحة لهم تسعدهم".

 

نالت مبادرة بولند الإنسانية إعجاب العديد من متابعيها الذين اثنوا على تصرفها النبيل في حق البدون، في المقابل انتقدها العديد من المتابعين على اعتبار ان فعل الخير لا يحتاج للاستعراض.

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