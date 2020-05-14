الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

انسحب نادي الزمالك من مفاوضات التعاقد مع باهر المحمدي مدافع منتخب مصر ونادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تاركًا المجال للأهلي.





وكانت هناك محاولات من جانب إدارة الزمالك مع باهر المحمدي، وتدخل بعض الوسطاء المقربين من اللاعب من أجل إقناعه بخطوة ارتداء القميص الأبيض، ولكن رفض اللاعب العودة للزمالك.





وكشفت بعض التقارير الصحفية أن باهر المحمدي استقر على خطوة الانتقال إلى صفوف الأهلى فى انتقالات الصيف، أو البحث عن عرض خارجى فى ظل خلافاته مع الإدارة بسبب ضعف قيمة عقده.





يذكر أن مسئولي النادي الأهلي حصلوا على توقيع توقيع باهر المحمدى تمهيدًا لحسم الصفقة مع إدارة الدراويش بشكل رسمي.



