19 % تراجع في صادرات جازبروم من الغاز بالربع الأول

تهاوت صادرات عملاق الطاقة الروسي جازبروم من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب بما يقرب من الخُمس في الربع الأول من العام وسط طلب ضعيف، حسبما قاله مصدر مطلع على البيانات لرويترز يوم الخميس.





وفقا للمصدر، بلغت صادرات جازبروم إلى أوروبا، شاملة تركيا، نحو 40 مليار متر مكعب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، منخفضة 19 بالمئة على أساس سنوي.





وأحجمت جازبروم، المستحوذة على نحو 35 بالمئة من سوق الغاز الأوروبية، عن التعليق بخصوص صادرات الربع الأول.





وتقول الشركة إنها تتوقع تراجع صادرات الغاز الطبيعي حوالي 16 بالمئة في العام الحالي مع تأثر الطلب العالمي بأزمة فيروس كورونا.





وقلصت جازبروم كميات الغاز المنقول عبر أوكرانيا، وهي مسار تصدير رئيسي، بما يقارب النصف بين يناير كانون الثاني وابريل نيسان، إلى 15.5 مليار متر مكعب، بحسب الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز في أوكرانيا.





تتوقع شركة الغاز التي تسيطر عليها الدولة انخفاض صادراتها، ومعظمها لأوروبا، إلى 166.6 مليار متر مكعب في 2020 من حوالي 199.2 مليار متر مكعب العام الماضي.





وقالت إنها عالقة داخل ”عاصفة مكتملة الأركان“ تتمثل في شتاء دافئ والتفشي العالمي لفيروس كورونا.





ينحرف التراجع بجازبروم عن هدفها البعيد لتصدير 200 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا، مصدر الدخل الرئيسي للشركة.