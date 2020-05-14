ارتفاع مخزونات الغاز الأمريكي بنهاية الأسبوع الماضي





كشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفعت 103 مليارات قدم مكعب في الأسبوع المنتهي 8 مايو لتصل إلى 2422 مليار قدم مكعب.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى زيادة 107 مليارات قدم مكعب لمخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.





وعلى أساس سنوي، صعدت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 799 مليار قدم مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





وتعتبر مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أعلى بنحو 413 مليار قدم مكعب مقارنة مع متوسط الخمس سنوات الماضية.





وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر يونيو بنسبة 4.5 بالمائة إلى 1.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.