7.7 % تراجع في معدل البطالة المصرية بالربع الأول

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2020 ليبلغ 7.7% من إجمالي قوة العمل مقابل 8% في الربع الرابع من عام 2019 بإنخفاض 0.3 %، وبإنخفاض 0.4 % عن الربع المماثل من العام السابق.





وجاء ذلك في نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير - مارس) لعام 2020، والتي يتم جمع بيانات هذا الربع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام وانتهت الأعمال الميدانية في 14 مارس الماضي، وذلك قبل اتخاذ الحكومة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" وبالتالى لا يوجد تأثير للفيروس على سوق العمل خلال هذا الربع.





وأوضح الإحصاء أنه مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الإحترازية المتعلقة بفيروس "كورونا" من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات وغيرها، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 9.2% بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020.





وبين أن حجم قوة العمل بلغ 29.008 مليون فرد مقابل 28.950 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.2% و بلغت قوة العمل في الحضر 12.558 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16.450 مليون فرد.





ولفت إلى أن عدد المتعطلين بلغ 2.236 مليون (1.076 مليون ذكور ، 1.160مليون إناث) بنسبة 7.7% من إجمالى قوة العمل بإنخفاض قدره 93 ألف متعطل عن الربع الرابع من عام 2019، وبإنخفاض قدره 31 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1،4%.





وأشار إلى أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 4.5% من إجمالي الذكور في قوة العمل في الربع الأول من العام الجاري، فيما كان 4.7% في الربع الأخير من العام الماضي مقابل 5.7% في الربع المماثل من العام السابق.. بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 21.9% من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الأول من العام الحالي، فيما كان 22.7% في الربع الأخير من العام الماضي مقابل 18.9 % في الربع المماثل من العام السابق.





وأوضح أن نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) بلغت 68.5% من إجمالي المتعطلين موزعة طبقا لفئات السن التفصيلية كالآتي: - 6 % لإجمالي الفئة العمرية ( 15- 19 سنة)، حيث بلغت ( 8.2% للذكور ، 4.0 % للإناث) مقابل 7.6 % في الربع السابق (الذكور 10.5% والإناث 5.0%). - 31.6 % لإجمالي الفئة العمرية ( 20 - 24 سنة)، حيث بلغت ( 32.8 % للذكور ، 30.6 % للإناث) مقابل 32.0% في الربع السابق (الذكور 30.1% والإناث 33.7%). -30.9 % لإجمالي الفئة العمرية ( 25- 29 سنة)، حيث بلغت (28.5% للذكور ، 33.1 % للإناث) مقابل 29.9% في الربع السابق ( الذكور 30.9% و الإناث 29.0%). - 31.5 % من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) خلال الربع الحالي مقابل 30.5% خلال الربع السابق.





وأظهر الإحصاء أن عدد المشتغلين بلغ 26.772 مليون فرد في الربع الأول من عام 2020، بينما كان 26.621 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زيادة 0.6% وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.169 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 15.603 مليون مشتغل.





ولفت إلى أن عدد المشتغلين الذين يعملون في مشروع أسري بدون أجر بلغ 1.594 مليون مشتغل (660 ألف مشتغل من الذكور ، 934 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 6% من إجمالي المشتغلين.





ولفت إلى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بلغ 42.7% من إجمالي السكان ( 15 سنة فأكثر) خلال الربع الأول من عام 2020، بينما كان 43.1% في الربع الرابع من عام 2019 مقابل 41.6% في الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ معدل المساهمة (الذكور 67.8% مقابل 68.1% في الربع السابق، والإناث 16.0% مقابل 16.4% في الربع السابق).. بينما بلغ معدل المساهمة في الحضر 42.1%، وفي الريف 43.1%). وبين أن الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث بلغت 60.8%.