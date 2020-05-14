الزمالك يتراجع عن ضم باهر المحمدي

تراجع مسئولو نادي الزمالك عن فكرة التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وتحدثت تقارير صحفية عن محاولات من جانب إدارة الزمالك مع باهر المحمدي، وتدخل بعض الوسطاء المقربين من اللاعب من أجل إقناعه بخطوة ارتداء القميص الأبيض، ولكن رفض اللاعب العودة للزمالك.





وأوضحت التقارير أن باهر المحمدي استقر باهر على خطوة الانتقال للنادى الأهلى فى انتقالات الصيف، أو البحث عن عرض خارجى فى ظل خلافاته مع الإدارة بسبب ضعف قيمة عقده.



