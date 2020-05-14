محافظ الوادي الجديد يعلن أعداد وأماكن مصابي فيروس كورونا

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، تسجيل 42 حالة إصابة بفيروس كورونا في 3 مراكز إدارية بالمحافظة وارتفاع حالات التعافي إلى 15 حالة.





وأكد الزملوط، أن الحالات تتركز في 10 مناطق بمراكز الخارجة والداخلة وباريس، وهي مدينة الخارجة، وقرية جورمشين 7 بمركز باريس ومدينة موط، وقرى "القصر- الشيخ والي - الراشدة – أسمنت – الهنداو - عزب القصر - بدخلو" بمركز الداخلة.





وأوضح أن جميع الحالات الإيجابية التي يجري تسجيلها، من المخالطين للمصابين ولا توجد حالات لم يحدد مصدر إصابتها حتى الآن.



