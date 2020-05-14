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أمين "البحوث الإسلامية": "الإحسان إلى الوالدين" اتفقت عليه الشرائع السماوية

الخميس 14/مايو/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

تناول الأمين العام في حلقة اليوم فضيلة "الإحسان إلى الوالدين"، حيث اتفقت عليها الشرائع السماوية، وجاء القرآن الكريم ليؤكد على هذا في مواضع كثيرة، حيث قرن الله تبارك وتعالى الإحسان إلى الوالدين بعبادته تعالى، وقرن شكره بشكرهما.

أضاف عياد أن الإحسان إلى الوالدين من الأمور المهمة، لما يلزم عنه من عظيم الثواب، وكبير الأجر عند الله تبارك وتعالى، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في العديد من الأحاديث النبوية، وحذر من الإساءة إليهما.

شيخ الأزهر: يكفي الفقراء شرفًا أنهم كانوا جنود الأنبياء والمرسلين في نشر الرسالات الإِلهية

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الفقراء لهم دَور تاريخيُّ كبيرُ في دعمِ الرسالاتِ الإِلهيَّةِ والوقوفِ إلى جانبِ الأنبياءِ والمرسلين، والتَّاريخ يُثبتُ أن الفُقَراءَ كانوا أَذرُعَ الأنبياءِ وسواعدَهُم القويةَ في نشرِ الدعوةِ إلى اللهِ تعالى، وهِدَايَةِ الناسِ إلى الحقِّ والخيرِ والجمالِ.. كما يُثبِتُ أن الترفُّعَ عليهم والأنفةَ منهم كثيرًا ما مثَّل عقبةً كأْداءَ صدَّتْ المستكبرين، وأَعمَت أبصارَهم وبصائِرَهُم.

وأضاف فضيلته خلال الحلقة (21) ببرنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» أن القرآن الكريم يكشف لنا قصة الوجهاءِ مِن قوم نوح -عليه السلام- وما أبدَوهُ مِن عُذرٍ في رَفضِهم وتمرُّدِهم على دَعوته، وقالوا له: {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} الذين ليسَ لهم مالٌ ولا عِزٌّ ولا جاهٌ، فكان رده عليه السلام: {قالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ * وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ}.

وبيَّن فضيلة الإمام الأكبر أن نبي الإسلامِ محمد ﷺ واجه نفسَ الموقف مع كفَّارِ قريشٍ، فكانوا يتأفَّفونَ من الجلوسِ مع صحابته من الفقراءِ والفقيراتِ، وقد سألَه أعيانُ قريشٍ أن يطرُدَ صحابته من مجلسه حتى يجلسوا معه، فنزل قوله تعالى: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ}، وهنا نهيٌ صريحٌ للنبي ﷺ عن إجابة المشركين لطلبِهم، وتحذير منَ الوقوع في «الظلم» إن فعلَ ذلك، وتذكير بأن هؤلاء العبيد يدعون ربهم صباحًا ومساءً ويعبدونه طلبًا لوجهه الكريم.

وأوضح شيخ الأزهر أن الدرسَ المستفاد هنا أنه لا ينبغي، بل لا يصحُّ، أن نقيِّمَ الناسَ على أساسٍ من أشكالهم ومظاهرِهم وإمكاناتِهم الماديةِ، فكلُّ هذه شكلياتٌ لا دخلَ لها في التعرفِ على قدر الإنسانِ، والمعيارُ الوحيد الذي يُكرم به المرءُ أو يُهان هو: العملُ الصالح، وقيمةُ الإنسان معلَّقةٌ بفائدتِه وأثرِه الطيب في نفسِه وفيمَن حوله، وهؤلاء الذين يُنظر إليهم وكأنَّهم من الدرجةِ الثانية هم أصحابُ فضلٍ قديمٍ على البشرية جمعاءَ، ويكفيهم شرفًا أنهم كانوا جنودَ الأنبياء والمرسلين في رسالاتِهم التي أنقذتِ البشريةَ من الضلالِ وأخرجتْها من الظلماتِ إلى النورِ.

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