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أجبرتهم السعادة على المغادرة.. "الفجر" ترصد لحظة خروج متعافي كورونا من عزل الدقهلية

الخميس 14/مايو/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن تعافى وخروج 9 حالات من مصابي كورونا من مستشفي تمى الأمديد والمدينه الجامعية اليوم.

وأوضح وكيل صحة الدقهلية خروج المتعافين قبل الإفطار، مشيًرا إلى أن الفريق الطبي طالبهم بالبقاء معهم والسفر بعد الإفطار إلا أن سعادتهم أجبرتهم على الخروح لذويهم سريًعا.

وأكد وكيل صحة الدقهلية تحول نتيجة 19 حالة من إيجابية إلى سلبية، مشيرًا إلى أن الجميع تبادل التهاني والصور التذكارية مع الفرق الطبية فى أجواء رمضانية رائعة.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
أجبرتهم السعادة على المغادرة.. "الفجر" ترصد لحظة خروج متعافي كورونا من عزل الدقهلية
أجبرتهم السعادة على المغادرة.. "الفجر" ترصد لحظة خروج متعافي كورونا من عزل الدقهلية
أجبرتهم السعادة على المغادرة.. "الفجر" ترصد لحظة خروج متعافي كورونا من عزل الدقهلية
أجبرتهم السعادة على المغادرة.. "الفجر" ترصد لحظة خروج متعافي كورونا من عزل الدقهلية
أجبرتهم السعادة على المغادرة.. "الفجر" ترصد لحظة خروج متعافي كورونا من عزل الدقهلية
أجبرتهم السعادة على المغادرة.. "الفجر" ترصد لحظة خروج متعافي كورونا من عزل الدقهلية

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