رئيس جامعة المنصورة: أول يونيو التشغيل التجريبي لأكبر مجمع للعنايات المركزة

أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، بدء التشغيل التجريبي لوحدات العناية الجديدة عقب عيد الفطر المبارك وأول شهر يونيو ٢٠٢٠م.





جاء ذلك خلال تقد رئيس جامعة المنصورة اليوم الخميس ما تم إنجازه من أعمال التجهيزات النهائية والتجهيزات الداخلية لرفع كفاءة وهيكلة وتجهيز مبنى النقاهة والحالات الحرجة طبقا للمواصفات الطبية القياسية ليكون مركزا لتقييم العدوى التنفسية الفيروسية بمستشفى النقاهة والحالات الحرجة بمستشفى جامعة المنصورة.





والذي يتم تجهيزه حاليا بالتبرعات والجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني لتشغيل أكبر مجمع للعنايات المركزة والذي يضم 7 أدوار بطاقة 72 سريرًا تسمح باستخدام أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة إلى تركيب أحدث جهاز للأشعة المقطعية ليكون مبنى متخصص للعناية المركزة والتي يجري تجهيزها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس الكورونا.





رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة،الدكتور خالد الطوخي مدير مستشفى النقاهة والحالات الحرجة.





وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.



