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موعد عرض مسلسل النهاية الحلقة 21 وتفاصيل الحلقة السابقة والقنوات الناقلة

الخميس 14/مايو/2020 - 06:25 م
مسلسل النهاية الحلقة 21
مسلسل النهاية الحلقة 21
مسلسل النهاية الحلقة 21 ، اشتعلت الأحداث في عمل يوسف الشريف التخيلي الذي يقدمه في إطار وفكرة درامية غير معتادة تضعه في مكانة مميزة بين كافة الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان المبارك.

تفاصيل مسلسل النهاية الحلقة 21

وتشتعل الأحداث قبل عرض مسلسل النهاية الحلقة 21 حيث قتل "زين" المحروقي الذي يجسد شخصيته النجم محمد لطفي بعدما ذهب لجلب العقول الصناعية التي سرقها من "سارة" والتي كان يسعى لبيعها.

تطورات مرتقبة في مسلسل النهاية الحلقة 21
 
ويترقب المشاهدون مسلسل النهاية الحلقة 21 بعدما أخبر الروبوت "زين" جميع الناس المتواجدة بأنهم سيموتون وهو من سيقتلهم، ولكن وعدهم إذا عملوا جيدا أن يموتوا بالنهاية ويكونون آخر من يقتل في ظل صدمة من الجميع.

موعد مسلسل النهاية الحلقة 21

وانتهت الحلقة السابقة لعرض مسلسل النهاية الحلقة 21 عند مشهد محاولة التخلص من الروبوت "زين" من قبل عمرو عبدالجليل الذي أراد تصحيح خطأه إلا أن قوات الأمن قررت التحفظ عليه للتأكد من أن زين قتل، بعدما لم يجدوا جثته حيث هربت به سارة.

موعد عرض مسلسل النهاية الحلقة 21 والقنوات

ويرصد "الفجر" موعد عرض مسلسل النهاية الحلقة وكذلك القنوات الناقلة، إلى جانب بعض التفاصيل عن الحلقات السابقة لنخلق بيئة تفاعلية لمتابعينا الأعزاء، في ظل متابعة العمل من قبل الكثيرين.

موعد عرض مسلسل النهاية الحلقة 21 

يذاع مسلسل النهاية الحلقة 21 عبر قناة "أون إي" في الـ10:15 مساءً ويعاد في الـ2 صباحا، والـ2 مساءً، طوال شهر رمضان المبارك.



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