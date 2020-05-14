"رعد وبرق".. موجة طقس سيء تضرب محافظة قنا



وأشار محافظ قنا، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتأهب لأي حدث طارئ، ومتابعة الطرق والتنسيق وإخطار مركز العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكيد على تفعيل غرف العمليات والمتابعة مع الجهات المشاركة والاخطار الدوري، وتحديد معدات إغاثة أولية للتحرك الفوري وحتى وصول الدعم الكامل لتغطية الحدث.



وطالب بضرورة تجهيز مهام الإغاثة والمرور على أماكن الايواء والتأكد بجاهزيتها ولكافة الجهات المنوط بها ذلك، وتجهيز المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية وتوعية المواطنين من خلال وسائل الاعلام المختلفة بالإجراءات التي يلزم اتباعها لضمان سلامتهم.



صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد اراضي املاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية امن قنا أسفرت عن ازالة 19 حالة تعدي.



وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 5 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمركزي فرشوط ونجع حمادي بمساحة اجمالية 1038 متر مربع، وازالة حالة واحدة تعدي بالزراعة علي املاك الدولة بمركز قنا بمساحة 2 فدان، وازالة 12 حالة تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية بمراكز ابوتشت وقنا ونقادة وفرشوط ونجع حمادي بمساحة 10 قراريط و13 سهم، بالإضافة الي ازالة حالة واحدة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 175 متر مربع بمركز نجع حمادي.



وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ 16مارس الماضي وحتي الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 292حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 227890 متر مربع، و32 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 67 فدان و19 قيراط و15 سهم، و622 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 30 فدان و11قيراط و13 سهم، و84 حالة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 10317 متر مربع.



يأتي ذلك في اطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون اجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

تشهد محافظة قنا حالة من الطقس السيء، بعد أن ضربت رياح سريعة محملة بالأتربة والرمال، عدد من مراكز المحافظة، وسط تحذيرات الأجهزة التنفيذية بضرورة توخي الحذر من المواطنين بالطرق الرزاعية والصحراوية.ووجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جميع المديريات والهيئة والوحدات المحلية بالمحافظة، برفع درجة الاستعدادات، إيماء إلى تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن تعرض البلاد من اليوم الخميس وحتى الاثنين المقبل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الانحاء.