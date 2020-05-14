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"رياح وأمطار رعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة (بيان تفصيلي)

الخميس 14/مايو/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 15 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

- طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح تنشط أحيانًا.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانًا.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

-أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة "30% تقريبًا" على فترات متقطعة من اليوم.
-أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء "50:60% تقريبًا" على فترات متقطعة من اليوم.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء.

وأضاف "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد اعتبارًا من الخميس وحتى الاثنين المقبل، وهناك ارتفاع ملحوظ على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وتتجاوز درجة الحرارة 40 درجة على محافظات الصعيد والقاهرة ومناطق من شمال سيناء.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أننا متأثرين بامتداد منخفض السودان مصحوب بكميات من الرطوبة قادمة من البحر الأحمر، تؤدي لتكوين سحب ركامية تؤدي لتساقط أمطار متوسطة الشدة على سلاسل جبال البحر الاحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد تكون رعدية في أغلب الأوقات، ومع استمرارية فرص تساقط الأمطار من الخميس للاثنين قد تؤدي لحدوث سيول في بعض الأماكن، مع وجود أمطار خفيفة وغير مؤثرة على القاهرة منذ الخميس المقبل.

ولفت، إلى أن الرياح تنشط خلال هذه الفترة على بعض المناطق، فيما تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة، وتؤدي أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
"رياح وأمطار رعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة (بيان تفصيلي)
"رياح وأمطار رعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة (بيان تفصيلي)

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