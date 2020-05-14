تفاصيل ضبط طن لحوم فاسدة في الدقهلية

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في محافظة الدقهلية، حملات مكبرة تمكنت من ضبط طن لحوم فاسدة.





وأعلن الدكتور أيمن مختار المحافظ، عن ضبط طن و37 كيلو لحوم في حملة للطب البيطري في إطار الحملات الرقابية للتفتيش على مختلف أماكن تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.





وأكد، أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها يهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.





وشكل الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري، حملة للتفتيش على محلات بيع وتداول اللحوم بمراكز شربين وميت غمر والسنبلاوين بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين أسفرت عن ضبط الكميات المذكورة من لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 20 محضرًا وذلك خلال الأسبوع الجاري.





الصحة: تسجيل 398 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.



