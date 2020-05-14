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ضبط كمية كبيرة من الأدوية المغشوشة بمحافظ الدقهلية

الخميس 14/مايو/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط 497 صنف مستلزمات طبية وأدوية متنوعة، مهربة ومجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها خارج مؤسسات التأمين الصحي، في حملة للإدارة الصحية بمدينة المطرية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة وعمل محاضر بجميع المخالفات،وأكد على أهمية استمرار الحملات التى تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من إلتزام المنشآت الطبية والصحية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.

من جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إن المضبوطات المذكورة تشمل 89 قرص مهرب ومجهولة المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة،ضبط 72 ماسك طبي بدون فواتير مجهولة المصدر،231 قسطرة و63 سرنجة انسولين و29 كيس ليفارجل منتهى الصلاحية، 13 كيس مستحضرات تجميل مجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة،وتم تحرير 9 محاضر.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 2626 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي

الصحة: ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 3133 حالة

الصحة: تسجيل 398 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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