إزالة 21 حالة تعد بمراكز أسوان وكوم أمبو ودراو

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على شن حملات يوميا بالتنسيق مع مديرية الأمن لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي أملاك الدولة سواء كانت أراضي البناء أو الزراعية.





وأوضح المحافظ، أن الحملات أسفرت اليوم عن إزالة 21 حالة تعد بمراكز أسوان ودراو وكوم أمبو، منها 13 حالة تعد على أراضي البناء بمساحة 6 آلاف و211 م2، بجانب 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية 4 قراريط و9 أسهم، علاوة على 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية أملاك خاصة بمساحة واحد قيراط و14 أسهم.





وأوضح عطية، أن إجمالي حالات التعدي التي تم إزالتها منذ بداية فترة الحظر في 25 مارس الماضي وحتى الآن بلغت 445 حالة على مستوى المحافظة شملت 387 حالة تعد على أراضي البناء بمساحة 350 ألف و838 م2، بجانب 58 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 204 فدادين و4 قراريط و9 أسهم.



