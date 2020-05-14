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شاهد.. دعاء الشيخ أحمد كريمة فى يوم الصلاة من أجل الإنسانية (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
دعا الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في يوم الصلاة من أجل الإنسانية، المبادرة التي أطلقها شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب مع بابا الفاتيكان، لرفع بلاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ أحمد كريمة، في برنامج «نور النبي» مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة "صدى البلد": "لا إله إلا الله الحليم الكريم.. سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين".

"نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم.. لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين".

"اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله ونستغفر الله العظيم.. اللهم إنك تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان رب السموات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.. اللهم كاشف الغم مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك.. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا في حاجتنا بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك".

"سبحان الذي لبس العزة وقال به سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به.. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له.. سبحان ذي المنة والفضل.. سبحان ذي العز والكرم".

"نسألك يا الله يا رب الخلائق بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات العامات التي لا يجاوزهم ولا بارًا ولا فاجر أن تصلي على محمد وآل محمد، اللهم صلي على آدم وسيث وإدريس ونوح وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل".

"صلي على يعقوب ويوسف والأسباط وعلى داوود وسليمان وعلى ذي الكفل واليسع.. صلي يا رب على موسى وهارون.. صلي على المسيح إبن مريم صلي على أنبيائك ورسلك".

"اللهم اقضي حوائجنا برفع جائحة كورونا عن العالم بقدرتك ومشيئتك عن المسلمين وغير المسلمين عن العرب والعجم يا رب العالم بحق قولك يجيب المضطر إذا دعاه حقق يا ربنا الدعاء واستجيب الرجاء".


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