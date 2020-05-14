وزيرة التخطيط متحدث رئيسي بندوة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة عن "مرحلة ما بعد كورونا"





تشارك، مساء اليوم الخميس، دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، كمتحدث رئيسي فى ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ينظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، تحت عنوان "مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. مرحلة ما بعد كورونا".





تُعقد الندوة الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بحضور كل من: السيد، أحمد عثمان رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، وأمل دخان الرئيس التنفيذي للشبكة الدولية لريادة الأعمال بالسعودية، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يتحدث في الندوة، سناء أبو زيد مدير بمؤسسة التمويل الدولية، مجموعة البنك الدولى واش روفايل مؤسس وشريك في كابيتال بالولايات المتحدة الامريكية، وسمر باقر الأستاذ بكلية إدارة الاعمال بجامعة الكويت.





وبحسب صندوق النقد الدولي ، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي "ركائز الاقتصاد العربي"، ذلك لأنها تشكل أكثر من 90 بالمائة من مجمل الأعمال التجارية، كما تخلق معظم الوظائف الجديدة لتحقق غالبية النمو الاقتصادي في المنطقة.