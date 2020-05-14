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معجزة.. جمال شعبان يروى قصة شاب عاد للحياة بعد 90 دقيقة

الخميس 14/مايو/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
روى الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق، قصة شاب عاد للحياة بعد 90 دقيقة من محاولات إسعافه لتوقف قلبه، واصفا إياها بالمعجزة الإلهية، لافتًا إلى أن من شجع الطاقم الطبي على الاستمرار سنه الصغير.

وتابع "شعبان"، خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشاب حصل على 20 صدمة كهربائية وعادت الروح بمعجزة وقمنا بعمل قسطرة وكان فاقد للوعي ومع نهاية اليوم أصر الشاب على الرحيل من المستشفى.

وأضاف أن الجلطة في أول 90 دقيقة من الممكن التعامل معها بنجاح ونحن في مصر نمتلك مجموعة من أفضل الأطباء والتمريض على أعلى مستوى.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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