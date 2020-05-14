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فرنسا تعلن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 141 ألفا و 356

الخميس 14/مايو/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 141 ألفا و 356 مصابا.

هذا وقال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (آي.إن.إس.إي.إي) اليوم إن البطالة في فرنسا انخفضت في الربع الأول لأدنى مستوى في 11 عاما إذ عجز العاطلون عن العمل عن السعي للالتحاق بوظائف فور أن دخلت فرنسا في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وخلص مسح فصلي أجراه المعهد إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 7.8 في المائة من 8.1 في المائة في الربع الرابع، ليبلغ أدنى مستوى منذ أواخر 2008، وفقا لـ"رويترز".

ذكر المعهد أن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في فرنسا، والتي بدأت في 17 مارس، قلصت عدد أولئك الذين يُصنفون عادة كعاطلين إذ أنها جعلت من المستحيل أن يبحثوا عن عمل، وتستبعد معايير البطالة في المعتاد أولئك الذين يقولون إنهم توقفوا عن البحث عن وظائف.


وقال المعهد أنه في فترة ما قبل إجراءات العزل، بلغ معدل البطالة 2.8 في المائة.

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