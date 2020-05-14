عاجل.. عودة الدوري الإنجليزي الممتاز يونيو المقبل

وافقت الحكومة البريطانية على عودة الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو المقبل، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وكانت وافقت أندية الدوري الإنجليزية الممتاز على تمديد عقود لاعبيها التي تنتهي في 30 يونيو المقبل حتى نهاية الموسم الحالي 2019/2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.





وعُلقت المباريات في الدوري الإنجليزي منذ شهر مارس الماضي، تفاديًا لتفشي المرض بين اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين في قطاع كرة القدم بالبلاد مثله مثل العديد من البطولات الأخرى حول العالم.





وأقرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإجماع تمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو المقبل حتى نهاية الموسم الحالي خلال اجتماعها يوم، الإثنين الماضي".





وعلق الرئيس التنفيذي للبطولة، ريتشارد ماسترز، على القرار، وقال: "ما قررناه من أجل التأكد على قدرة جميع الأندية باستكمال الموسم بنفس اللاعبين الذين كانوا متاحين قبل تعليق المباريات".



