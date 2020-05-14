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الجونة يضغط على الأهلي لتجديد إعارة نجمه

الخميس 14/مايو/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
محمد الصو
فتحت إدارة نادي الجونة مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل، تجديد إعارة نجم الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم آخر.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة أحمد ياسر ريان من النادي الأهلي، إلى الجونة، بنهاية الموسم الجاري، بعدما قضى موسمًا بين جدرانه.

وأعلن الجونة، التمسك باستمرار اللاعب بين صفوفه، وطالب بتجديد إعارته لموسم جديد، خاصةً أنه واحد من أهم العناصر داخل الفريق الساحلي.

ومن المقرر أن يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهليغ، قراره سواء باستمرار إعارة اللاعب أو عودته مجددًا للفريق، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

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