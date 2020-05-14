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فلسطين: 79 وفاة بفيروس كورونا و 1462 إصابة وشفاء 682

الخميس 14/مايو/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 79 وفاة بفيروس كورونا و 1462 إصابة و 682 حالة شفاء بين الجاليات الفلسطينية في دول العالم.

ويذكر أن أكدت السلطات الفلسطينية،الثلاثاء، أن وزارة الصحة أعلنت عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي بعد إجراء فحوصات مخبرية لحوالي 1000 عينة من جميع المحافظات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

 وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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