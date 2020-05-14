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الحلقة الـ21 من "سلطانة المعز".. كريمة تعرف بزواج مجدي عليها

الخميس 14/مايو/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

قامت قناة "النهار"، منذ قليل بعرض الحلقة الحادية والعشرون، من مسلسل "سلطانة المعز"، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

دارت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "سلطانة المعز"، حول مراقبة "حمدي"، محمود البزاوي، لـ"سعد الخياط"، وأحمد صيام ليعرف أن "هشام" وليد فواز هو من أخرج سعد الخياط من الحبس وأخبر "السلطانة"غادة عبد الرازق بذلك.

طلب "عادل"من السلطانة أن تترك عربية الكبدة التي تعمل عليها، وتذهب للعمل معه في محل خاص به خارج المعز حتى تمنع الناس من الحديث عنها بسوء،لكنها ترفض وتطلب منه أن يدلها على مكان إخيه.

ارسال "نعيم" مقطع فيديو لـ"كريمة"ليخبرها أن "مجدي" زوجها متزوجًا عليها من إمرأة أخرى، فتتوجه للمكان الذي يسكن فيه وتلتقي بزوجته.

معاتبة "كريمة" لزوجها وتقوم بطرده من المنزل، سؤال "سيدرة" "لخزاعة" محمد لطفي عما كان قد تحدث عنها لوالدته، وبعدما تتأكد من شكوكها، تطلب منه أن يبتعد عنها، لكنه يرفض ويخبرها أنه سيقتل نفسه إذا حدث ذلك.

إخبار "حمدي" محمود البزاوي للسلطانة أن "مجدي" متزوجًا على كريمة وله أبناء منها، فتنفعل السلطانة.

إخبار" فوزي" للسلطانة بمعلومات عن والدة نعيم،فتذهب هي وحمدي لسيدة قريبة من والدة نعيم وتعرف منها أن والدته قبل تركها لحارة المعز لم يمت ولدها، ولكن تم تغيير اسمه، وأنها تزوجت من رجل آخر وانجبت منه "شمس"،و"نعيم".

مكالمة "ضي"، لـ"جابر"ليخبرها أن والدتها وقعت منذ أيام،وأنها تطلب رؤيتها، فيخبرها "جو" بأن والدتها بصحة جيدة وأن شقيقها يخدعها.

طلب "حمدي" من "ورد" مي الغيطي أن تتقرب من عائلة "نعيم "محمود عبد المغني، فتنفعل السلطانة عليه حمدي لأنها لا تريد إيذائها، وأنها تريد إرجاع حق شقيقها وأموالها فقط.

يُشار أن مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.

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