أحمد كريمة عن الجيش الأبيض: "يدخلون في التمجيد الرباني" (فيديو)

قال الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، إنه يثمن الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الأبيض "الأطباء"، والمخاطر التي يواجهونها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-.





وأضاف الشيخ كريمة، في برنامج «نور النبي» مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة «صدى البلد»: "أثمن دور هذا الجيش المدني الطبي، وربنا قال عن كل فاعل خير في كل زمان ومكان في كتابه "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد"، وهذا معناه الناس التي تقتحم المخاطر من أجل الآخرين".





وتابع: "الجيش الذي يحرس سيناء وعلى حدود الوطن يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله وأيضًا الشرطة في تأمينها الجبهة الداخلية كذلك، والعلماء الذين يسخرون أوقاتهم في معاملهم ومختبراتهم لإنقاذ البشرية، وعلماء الأزهر الذين يدعون للتسامح والسلام العالمي".





وواصل: "العلماء الذين يواجهون الإرهاب والتطرف والتنطع والغلو وحمل السلاح وإراقة الدماء وغيرها من تلك التصرفات ينطبق عليهم أيضًا هذه الآية".





واختتم: "الجيش الأبيض مع جيش الوطن كل هؤلاء يدخلون في هذا النعيم الإلهي والتمجيد الرباني الذي وصفهم الله به".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.



