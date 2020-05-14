أبرز أحداث الحلقة الـ 21 من "عمر ودياب"

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انتهى منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، ويذهب عمر ودياب لتقديم في وظيفة جديدة كباديجاردات ولكن ترفضهم المسئولة عن إعطاء الوظائف لعد ملائمة جسمهم للوظيفة.



ثم تأتي الفنانة ويزو صاحبة الفيلا التي يقدموا بها على وظيفة ثم يطلق عليهم نار ويهرب جميع الباديجاردات ماعدا عمر ودياب لم يهربوا ويقوموا بحماية ويزو لذلك تقرر إعطائهم وظيفة الباديجاردات لشجاعتهم.



ويذهب عمر ويخبر خطيبته رشا عن وظيفته الجديدة وتفرح كثيرًا، ويقوم عمر ودياب بإرتداء بدلة جديدة للعمل ويستلمون وظيفتهم.



وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.