Advertisements

رمضان صبحي يرد على مفاوضاته مع الزمالك

الخميس 14/مايو/2020 - 08:02 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع رمضان صبحي نجم الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لضمه في الصيف القادم.

ونفى رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية كل الأنباء المتداولة حول دخول الزمالك في مفاوضة معه الفترة الماضية.

كما أكد رمضان أنه لا يعلم شئ أيضا عن رغبة نادي بيراميدز في ضمه ولم تحدث أي مفاوضات رسمية معه أو مع وكيل أعماله.

وكشف رمضان صبحي أنه لم يحسم مستقبله الفترة المقبلة بعد ولكنه سينفذ أي قرار يتخذه النادي الأهلي ليلمح إلى احتمالية استمراره مع الفريق.

أخبار تهمك

5 نجوم يُهددون الأهلي بـ"طعنة غدر" من خنجر الزمالك (تقرير)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يستهدف التعاقد مع جوكر بيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 9 مناطق.. الجمعة

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يومين

رمضان صبحي يرد على مفاوضاته مع الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد السخرية من فايلر

منذ ساعة و نصف

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:52 م

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

04:48 م

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

02:20 م

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

05:00 م

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 9 مناطق.. الجمعة

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟