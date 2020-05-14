رمضان صبحي يرد على مفاوضاته مع الزمالك





انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع رمضان صبحي نجم الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لضمه في الصيف القادم.





ونفى رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية كل الأنباء المتداولة حول دخول الزمالك في مفاوضة معه الفترة الماضية.





كما أكد رمضان أنه لا يعلم شئ أيضا عن رغبة نادي بيراميدز في ضمه ولم تحدث أي مفاوضات رسمية معه أو مع وكيل أعماله.





وكشف رمضان صبحي أنه لم يحسم مستقبله الفترة المقبلة بعد ولكنه سينفذ أي قرار يتخذه النادي الأهلي ليلمح إلى احتمالية استمراره مع الفريق.



