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باريس سان جيرمان يطلب نجم إنتر ميلان رسميا

الخميس 14/مايو/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
تبحث إدارة باريس سان جيرمان تفعيل بند شراء مهاجم الفريق الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، المعار من إنتر ميلان الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري.

وتحدثت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية في تقرير لها أن بي إس جي بصدد تفعيل بند شراء إيكاردي خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن الصفقة تعد متنفسا اقتصاديا للإنتر، وهو ما يحاول النادي الباريسي استغلاله خلال عملية المفاوضات.

وأشارت إلى أن إدارة سان جيرمان تطمع في تخفيض المقابل المادي للصفقة (70 مليون يورو) بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

وتابعت الصحيفة الإيطالية "حتى الآن، لا توافق إدارة إنتر ميلان على التخفيض، لذا يفكر النادي الباريسي في صفقة تبادلية بدمج أحد لاعبيه أملا في التوصل لاتفاق مع مسؤولي النيراتزوري".

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