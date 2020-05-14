مدير معهد القلب السابق يكشف عن أهم 90 دقيقة لإنقاذ المصاب بالجلطة

قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق، إن التجلط في الدم خارج الجسم نعمة الهية لأن أي جرح يمكن أن يسبب نزيف مستمر لولا عملية التجلط في الدم بخلاف باقي الجلطات الداخلية.





وأضاف شعبان، خلال برنامج "ربي زدني علما" عبر فضائية "صدى البلد"، أن عملية التجلط تبدأ بالصفائح الدموية وبعد ذلك تأتي بكرات دم بيضاء ثم الحمراء والجلطة فسيولوجية ولكن في الأوعية الدموية الداخلية مثل المخ تؤدي لجلطة خطيرة.





وأوضح أن الجلطة مرض قابل للعلاج مشيرا إلى أن الزمن الذهبي لعلاج الجلطة والتعامل معها في التسعين دقيقة الأولى وهناك مثال لزميل تعافى تماما من جلطة في المخ، متابعًا أن جلطة الرئة أخطر الجلطات لأن تشخيصها صعب وغالبا لا يتم تشخيصها مبكرا.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.



