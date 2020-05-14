تعافي 10 مصابين بـملوي.. وخروجهم من مستشفى العزل





وتقرر خروجهم وعودتهم إلى منازلهم ليصل عدد من تم شفائهم من مرضي المستشفي منذ افتتاحها بشكل استثنائي وجزئي بقرار من وزارة الصحة خلال شهر مارس، وتخصيصها مستشفى عزل إلى 176 مريضا تم تعافيهم وخروجه.



من ناحية أخري شددت مديرية الصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة من إجراءات العزل والحجر الصحي المنزلي لأهالي وسكان شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا والذين تقرر وضعهم تحت الحجر الصحي بعد أكتشاف 5 حالات أيجابية مصابة بالفيروس وتقوم الأجهزة التنفيذية برش وتطهير الشارع ومنازل



وفي سياق أخر، أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من شوارع المدينه، لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن حظر تنقل المواطنين من الساعة 9 مساءًا وحتى 6 صباحًا، مع الالتزام التام بغلق المحلات التجارية والمطاعم طبقا للمواعيد المحددة، وللتأكد من مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.



رافق المحافظ، خلال جولته المهندس محمد سيد رئيس مدينة المنيا، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.



و تفقد المحافظ، الارتكزات والخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع، ومتابعة تنفيذ الاعمال من الجهات التنفيذية خلال ساعات الحظر، مشددا على الاستمرار في تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية.



تابع المحافظ، خلال جولته الاعمال النهائية لتطوير ميدان المحطة، تمهيدًا لافتتاحه امام المواطنين قريبا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.



كما كلف المحافظ، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية، بإعداد دراسة لتطوير ميدان بالاس.



وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين من المواطنين او من حاولوا كسر ساعات حظر التنقل، موكدًا ان أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الحكومه، لمواجهه فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة.



احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفي العزل بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، بشفاء وتعافي 10 من المرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلي سلبية.