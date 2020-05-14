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تعافي 10 مصابين بـملوي.. وخروجهم من مستشفى العزل
الخميس 14/مايو/2020 - 08:06 م
أحمد الخميسي - هناء البشيري
احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفي العزل بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، بشفاء وتعافي 10 من المرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلي سلبية.
وتقرر خروجهم وعودتهم إلى منازلهم ليصل عدد من تم شفائهم من مرضي المستشفي منذ افتتاحها بشكل استثنائي وجزئي بقرار من وزارة الصحة خلال شهر مارس، وتخصيصها مستشفى عزل إلى 176 مريضا تم تعافيهم وخروجه.
من ناحية أخري شددت مديرية الصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة من إجراءات العزل والحجر الصحي المنزلي لأهالي وسكان شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا والذين تقرر وضعهم تحت الحجر الصحي بعد أكتشاف 5 حالات أيجابية مصابة بالفيروس وتقوم الأجهزة التنفيذية برش وتطهير الشارع ومنازل
وفي سياق أخر، أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من شوارع المدينه، لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن حظر تنقل المواطنين من الساعة 9 مساءًا وحتى 6 صباحًا، مع الالتزام التام بغلق المحلات التجارية والمطاعم طبقا للمواعيد المحددة، وللتأكد من مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
رافق المحافظ، خلال جولته المهندس محمد سيد رئيس مدينة المنيا، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.
و تفقد المحافظ، الارتكزات والخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع، ومتابعة تنفيذ الاعمال من الجهات التنفيذية خلال ساعات الحظر، مشددا على الاستمرار في تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية.
تابع المحافظ، خلال جولته الاعمال النهائية لتطوير ميدان المحطة، تمهيدًا لافتتاحه امام المواطنين قريبا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.
كما كلف المحافظ، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية، بإعداد دراسة لتطوير ميدان بالاس.
وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين من المواطنين او من حاولوا كسر ساعات حظر التنقل، موكدًا ان أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الحكومه، لمواجهه فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة.
من ناحية أخري شددت مديرية الصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة من إجراءات العزل والحجر الصحي المنزلي لأهالي وسكان شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا والذين تقرر وضعهم تحت الحجر الصحي بعد أكتشاف 5 حالات أيجابية مصابة بالفيروس وتقوم الأجهزة التنفيذية برش وتطهير الشارع ومنازل
وفي سياق أخر، أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من شوارع المدينه، لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن حظر تنقل المواطنين من الساعة 9 مساءًا وحتى 6 صباحًا، مع الالتزام التام بغلق المحلات التجارية والمطاعم طبقا للمواعيد المحددة، وللتأكد من مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
رافق المحافظ، خلال جولته المهندس محمد سيد رئيس مدينة المنيا، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.
و تفقد المحافظ، الارتكزات والخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع، ومتابعة تنفيذ الاعمال من الجهات التنفيذية خلال ساعات الحظر، مشددا على الاستمرار في تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية.
تابع المحافظ، خلال جولته الاعمال النهائية لتطوير ميدان المحطة، تمهيدًا لافتتاحه امام المواطنين قريبا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.
كما كلف المحافظ، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية، بإعداد دراسة لتطوير ميدان بالاس.
وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين من المواطنين او من حاولوا كسر ساعات حظر التنقل، موكدًا ان أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الحكومه، لمواجهه فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة.