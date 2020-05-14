"إياتا" تكشف موعد عودة السفر الجوي لطبيعته

قال اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" إن حركة السفر الجوي لن تعود إلى مستويات قبل أزمة كورونا حتى عام 2023 على الأقل.





وكانت الرابطة التجارية لشركات الطيران العالمية قالت إن الطلب على السفر الجوي انخفض بأكثر من 90 بالمائة في أوروبا والولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وحذرت من أن التعافي سيكون أبطأ إذا تم تمديد عمليات الإغلاق والقيود على السفر.





وأضاف "ألكسندر دي جونياك" رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي في تعليقات مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس: "نطلب من الحكومات أن يكون لديها نهج تدريجي لإعادة تشغيل الصناعة والسفر مرة أخرى".





وأعرب الرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي عن أمله في استئناف بعض الرحلات الجوية بحلول الصيف.





وأوضح "دي جونياك" :"نحن نهدف إلى إعادة فتح السوق المحلية وتعزيزها بنهاية الربع الثاني، وفتح الأسواق الإقليمية أو القارية- مثل أوروبا أو أمريكا الشمالية أو آسيا والمحيط الهادئ - بحلول الربع الثالث وعبر القارات في الخريف".





وتابع: "لذا في الصيف، نأمل أن نرى عودة الرحلات الجوية داخل أوروبا مع آمال أن تكون الأسعار مثيرة للاهتمام وعمليات تحكم آمنة للغاية".





وحذر "دي جونياك" من أن أي آمال في تعزيز الصناعة مع استئناف بعض السفر سوف تتلاشى إذا فرضت الحكومات الحجر الإلزامي لمدة 14 يومًا للمسافرين عند الوصول.





وقال: "نعتقد أنه لا جدوى من الحجر الصحي شريطة أن نطبق الضوابط الصحية التي نناقشها مع الحكومات".