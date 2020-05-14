محافظ قنا: انعقاد غرفة الأزمات والكوارث على مدار الساعة

أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تعليماته لجميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والمرافق الحيوية برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها أو سقوط أمطار حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية اعتبارًا من اليوم الخميس.





ووجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أي طوارئ محتملة كما وجه جميع الجهات المختصة بالاستعداد لمواجهة أي أزمات طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.





وكما كلف الداودي رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات المعنية بالمرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية جميع المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومعدات التدخل السريع ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.





وأكد المحافظ، على انعقاد غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.





وتشهد محافظة قنا، حالة من الطقس السيئ بعد أن ضربت رياح سريعة محملة بالأتربة والرمال، على محافظة قنا، عدد من مراكز المحافظة، وسط تحذيرات الأجهزة التنفيذية بضرورة توخي الحذر من المواطنين بالطرق الرزاعية والصحراوية.





فيما وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جميع المديريات والهيئة والوحدات المحلية بالمحافظة، برفع درجة الاستعدادات، أيماء إلى تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن تعرض البلاد من اليوم الخميس وحتى الاثنين المقبل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الانحاء.





وأشار محافظ قنا، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتأهب لأي حدث طارئ، ومتابعة الطرق والتنسيق وإخطار مركز العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكيد على تفعيل غرف العمليات والمتابعة مع الجهات المشاركة والاخطار الدوري، وتحديد معدات إغاثة أولية للتحرك الفوري وحتى وصول الدعم الكامل لتغطية الحدث.



