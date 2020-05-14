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"عاصفة ترابية وأمطار رعدية".. موجة طقس سيء تضرب الأقصر

الخميس 14/مايو/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
ضربت محافظة الأقصر، منذ قليل، عاصفة ترابية، مع استمرار تساقط الأمطار بمناطق متفرقة في أرجاء المحافظة.

وشهدت الأقصر، على مدار الـ48 ساعة الماضية، تراكمًا للسحب السوداء، إلا أن تساقط الأمطار الخفيفة بدأ فجرًا، واستمر على مدار اليوم بمناطق متفرقة وفي أوقات مختلفة.

وزاد هطول الأمطار قبل مغيب الشمس بوقت قليل، لتصل سرعة الأمطار إلى حد المتوسطة، يصاحبها الرعد والبرق في السماء مع افطار الصائمين بعد آذان المغرب.

كما هبت رياحًا محملة بالأتربة والرمال مع تساقط الأمطار الرعدية في محافظة الأقصر، والتي وصلت سرعتها إلى 24 كيلو متر في الساعة، فيما بلغت درجة الرطوبة 56 %.

وأوضح مصدر مسئول بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم اعلان حالة الطوارئ والتأهب القصوى تحسبًا لحدوث أية أضرار ناتجة من التقلبات الجوية.

وأكد أن غرفة الأزمات والكوارث منعقدة على مدار 24 ساعة لمراقبة الأوضاع بالتنسيق مع جميع مراكز ومدن محافظة الأقصر، للتحرك السريع في حالة حدوث أية طارئ.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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