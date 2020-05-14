Advertisements

عاجل.. الحكومة البريطانية تقرر عودة الدوري الإنجليزي

الخميس 14/مايو/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس 14 مايو رسميا الموافقة على عودة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة القادمة.

وكشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن الحكومة البريطانية أبغلت المسئولين الرياضين بموافقتهم على عودة بطولة الدوري الإنجليزي في شهر يونيو القادم.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة البريطانية اشترطت على المسئولين الرياضين ضمان تأمين اللاعبين والموظفين وكل أفراد الفريق بالاضافه إلى إذاعة أكبر عدد من المباريات مباشرة وبعض اللقاءات بشكل مجاني.

يذكر أن نادي ليفربول هو من يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

أخبار تهمك

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع جوكر بيراميدز

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد السخرية من فايلر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يومين

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 9 مناطق.. الجمعة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

5 نجوم يُهددون الأهلي بـ"طعنة غدر" من خنجر الزمالك (تقرير)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ يوم

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 13 ساعة

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يرد على مفاوضاته مع الزمالك

منذ 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:52 م

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

04:48 م

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

02:20 م

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

05:00 م

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 9 مناطق.. الجمعة

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟