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طريقة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم 1441-2020

الخميس 14/مايو/2020 - 08:15 م
صلاة التهجد
صلاة التهجد
طريقة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم 1441-2020

طريقة صلاة التهجد في العشر الأواخر، أننا الآن في خلال شهر رمضان الكريم المبارك لهذا العام 1441 هـ- 2020 م، وبالتحديد في خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم المبارك لهذا العام 1441 هـ- 2020 م، وفي خلال شهر رمضان الكريم المبارك وخاصة في خلال العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم المبارك يكثر جميع المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء العالم بأكمله إلي جانب الصيام بأداء العديد من العبادات التي تقرب العبد من الله سبحانه وتعالي، ومن ضمن تلك العبادات التي يهتم بها جميع المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء العالم بأكمله هو طريقة صلاة التهجد في العشر الأواخر، كما يكثروا من الدعاء بكل ما يريدون بنيه صادقة وبكل تضرع إلي الله عز وجل.


طريقة صلاة التهجد في العشر الأواخر

أنه ونظرا لأننا الآن في خلال العشر أيام الأواخر من شهر رمضان الكريم المبارك لهذا العام 1441 هـ- 2020 م، وقيام العديد من المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء العالم بصلاة التهجد لهذا العام ولكن يؤدونها في المنزل بسبب غلق المساجد بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فلقد زاد البحث كثيرا من قبل العديد من المسلمين والمسلمات من جميع أنحاء العالم من خلال محرك البحث الشهير جوجل لمعرفة طريقة صلاة التهجد في العشر الأواخر، ولذلك فأننا ومن خلال بوابة الفجر الإلكترونية سوف نوضح لكم متابعينا الكرام الطريقة الصحيحة لأداء صلاة التهجد في خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم شهر رمضان لهذا العام 1441 هـ- 2020 م.


الطريقة الصحيحة لأداء صلاة التهجد في البيت في العشر الأواخر من رمضان

إليكم متابعينا الكرام ومن خلال بوابة الفجر الإلكترونية، الطريقة الصحيحة لأداء صلاة التهجد في البيت في العشر أيام الأواخر من شهر رمضان الكريم المبارك لهذا العام 1441 هـ- 2020 م، حيث تصلي في السدس الرابع من الليل، موضح إليكم الطريقة الصحيحة كالتالي:-

أولًا: الوضوء استعدادا للصلاة.
ثانيًا: نية صلاة التهجد وعدم التفكير في أي هموم دنيوية.
ثالثًا: الخشوع.
رابعًا: بدء صلاة التهجد.
خامسًا: أداء صلاة التهجد ركعتين ثم التسليم وركعتين ثم التسليم وهكذا وفي النهاية ختم صلاة التهجد بركعة الوتر.
سادسًا: السنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم هو صلاة التهجد عدد 13 ثلاثة عشر ركعة.

ملحوظة: يمكن للشخص الإطالة في وقت السجود للدعاء.

طريقة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم 1441-2020

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