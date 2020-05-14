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تركيا: عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا تبلغ 4007

الخميس 14/مايو/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، بلوغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا 4007 بعد أن توفي 55 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأشار قوجة إلى تسجيل 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 144 ألفا و749 إصابة.

وأكد الوزير أن عدد الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا في البلاد وصل إلى أكثر من 1.5 مليون فحص، مشيرا إلى أن عدد المصابين في العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي يستمر بالانخفاض.

وبلغ عدد المرضى في غرف العناية المركزة 963 شخصا، مع 508 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضاف وزير الصحة أن 71.8% من إجمالي عدد المصابين قد تعافوا من الفيروس.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

 وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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