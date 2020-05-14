بنك انجلترا يكشف حقيقة الوصول للفائدة الصفرية خلال الفترة المقبلة

قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، إن البنك لا يفكر في دفع معدلات الفائدة إلى ما دون الصفر، رغم رفضه استبعاد هذا الخيار تمامًا.





وأوضح "أندرو بيلي" خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الخميس: "من الحكمة دائمًا، وخاصة في هذه الظروف، عدم استبعاد أي شيء إلى الأبد"





وتابع: "ولكن دفع معدلات الفائدة إلى ما دون الصفر ليس شيئًا نخطط له حاليًا أو نفكر فيه."





وأوضح "بيلي" إن خفض معدلات الفائدة للنطاق السالب في المملكة المتحدة سيتطلب "تمرينًا مكثفًا على التواصل لأنه لن يمثل ببساطة تحركًا عاديًا لخفض معدلات الفائدة".





وكرر "بيلي" وجهة نظر بنك إنجلترا بأن معدلات الفائدة السالبة قد تسبب مشاكل للبنوك.





وكانت البنوك المركزية في أوروبا واليابان قد نفذت سياسة معدلات الفائدة السالبة، في مسعى لتشجيع البنوك على إقراض السيولة وعدم الاحتفاظ بها ما يزيد الاستثمار والإنفاق.





وخفض بنك إنجلترا معدل الفائدة مرتين في مارس الماضي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.1 بالمائة.