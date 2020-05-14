معتصم النهار يفوز علي أحمد السقا في إغلب السقا





استضافت النجمة رزان مغربي، اليوم الممثل السوري معتصم النهار، ليحُل ضيفآ جديدآ في برنامج "إغلب السقا"، علي مصر MBC .





تنافس معتصم، بشدة مع السقا، في الحصول علي نقاط أكثر في كل لعبة حتي فاز عليه في لعبة "أضرب مفك"، اللعبة عبارة عن فك مجموعة من المسامير بالمُفكات ومن يفُك بشكل أسرع يحصل علي نقاطر أكثر.









فاز معتصم علي السقا، في "أضرب مفك"، لكن لم يتنازل السقا وقال "لسه احنا في اول البرنامج"، وفاز عليه السقا في لعبة أخري وهي "عالم الأعلام"، اللعبة عباره عن مجموعة اعلام يظهرون بالترتيب ومن يقول اسم البلد لكل علم أسرع من الثاني يفوز ، حصل السقا علي نقاط أكثر علي معتصم وفاز باللعبة .



