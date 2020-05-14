Advertisements

معتصم النهار يفوز علي أحمد السقا في إغلب السقا

الخميس 14/مايو/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
سارة إبراهيم

استضافت النجمة رزان مغربي، اليوم الممثل السوري معتصم النهار، ليحُل ضيفآ جديدآ في برنامج "إغلب السقا"، علي مصر MBC .

تنافس معتصم، بشدة مع السقا، في الحصول علي نقاط أكثر في كل لعبة حتي فاز عليه في لعبة "أضرب مفك"، اللعبة عبارة عن فك مجموعة من المسامير بالمُفكات ومن يفُك بشكل أسرع يحصل علي نقاطر أكثر.


فاز معتصم علي السقا، في "أضرب مفك"، لكن لم يتنازل السقا وقال "لسه احنا في اول البرنامج"، وفاز عليه السقا في لعبة أخري وهي "عالم الأعلام"، اللعبة عباره عن مجموعة اعلام يظهرون بالترتيب ومن يقول اسم البلد لكل علم أسرع من الثاني يفوز ، حصل السقا علي نقاط أكثر علي معتصم وفاز باللعبة .

أخبار تهمك

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 13 ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يومين

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع جوكر بيراميدز

منذ ساعة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 9 مناطق.. الجمعة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ يوم

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

5 نجوم يُهددون الأهلي بـ"طعنة غدر" من خنجر الزمالك (تقرير)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد السخرية من فايلر

منذ ساعة و نصف

رمضان صبحي يرد على مفاوضاته مع الزمالك

منذ نصف ساعة

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:52 م

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

04:48 م

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

02:20 م

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

05:00 م

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 9 مناطق.. الجمعة

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟