طريقة جديدة للاحتفال بتسجيل الأهداف في لايبزيج





حدد نادي لايبزيج الألماني، طريقة جديدة للاحتفال بتسجيل الأهداف، من أجل الامتثال للإرشادات الصحية الصارمة الخاصة باستئناف الدوري المحلي.





ويستضيف لايبزيغ صاحب المركز الثالث فرايبورغ خلف ابواب موصدة السبت في اليوم المحدد لاستئناف نشاط البوندسليغا، بعد أكثر من شهرين على تعليق البطولة جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. وهو يأمل بتقليص فارق النقاط الخمس مع بايرن ميونيخ صاحب الصدارة.





ووضعت رابطة الدوري الألماني ("دي أف أل")، قائمة طويلة من تدابير النظافة الصارمة تخوفا من انتقال العدوى. ووفقا لتقارير صحافية، فقد حثت الرابطة اللاعبين على الامتناع عن الاحتكاك، وأوصت باستخدام ضربة المرفقين أو حتى القدمين بدلا من العناق للاحتفال بتسجيل الأهداف.





وقال ناغلسمان "أنا لست من الذين يقفزون للاحتفالات الجماعية على أي حال، أنا أميل إلى الاحتفال وحدي (...) لقد فكر اللاعبون بالتأكيد في شيء ما، لكن علينا أولا تسجيل هدف".





وستكون مسؤولية هذه المهمة معقودة على مهاجم الفريق تيمو فيرنر، الذي سجل 21 هدفا في الدوري هذا الموسم، في حين سيكون زميلاه النمسوي مارسيل سابيتسر والتشيكي باتريك شيك حاضرين أيضا.





وأكد المدرب الشاب أنه سيضبط كلامه في ظل عدم وجود ضجيج المشجعين كون المباريات ستقام خلف أبواب موصدة. وقال "يجب أن أتحدث مع نفسي مرة أخرى وأحاول أن اتصرّف بطريقة مقبولة اجتماعيا في منطقة (التدريب)".





ولا يتوقع ناغلسمان حدوث نتائج مفاجئة في هذه المرحلة، حيث يكافح اللاعبون لاستعادة لياقتهم البدنية بعد فترة توقف استمرت شهرين.





وأضاف "إذا لم تلعب لفترة طويلة وليس لديك إيقاع المباريات، فمن المرجح أن تتراجع وتحاول منع تلقي الأهداف. هذه هي الطريقة العادية للأمور في كرة القدم".





على عكس ذلك فقد توقع فريدي بوبيتش مدرب آينتراخت فرانكفورت "نتائج غريبة" ومازح بقوله إن فريقه سيتعادل "5-5" مع بوروسيا مونشنغلادباخ السبت.





وتابع ناغلسمان "إذا سارت الأمور بشكل مختلف وكان فريدي بوبيتش على حق، فسأكون سعيدا، إذا الكثير من المباريات انتهت 5-5، فإن ذلك سيكون جيدا للمشاهدين عبر التلفزيون أيضا".



